Usa 2024 | Trump | ' Sfratteremo Biden' ed ' eviterò una terza guerra mondiale'

(Di domenica 5 marzo 2023) - L'ex presidente americano, sotto inchiesta per l'assalto a Capitol Hill, è ancora in testa alle preferenze dei repubblicani: il 62% lo voterebbe di nuovo contro il 20% del governatore della Florida .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nella corsa alla Casa Bianca Donald Trump conquista il sondaggio informale della convention dei conservatori, con i… - Agenzia_Ansa : Usa 2024: Trump, se eletto stop a tutto l'import da Cina - Nord America - ANSA - Agenzia_Ansa : Trump: 'Eviterò una terza guerra mondiale. Metterò fine in un giorno alla guerra in Ucraina, con me la Russia non h… - vivereitalia : Elezioni Usa 2024, Trump rilancia: 'Solo io posso evitare Terza guerra mondiale' - LiveSicilia : Usa 2024, Trump: “Se sarò eletto stop a tutto l’import dalla Cina” -

- L'ex presidente americano, sotto inchiesta per l'assalto a Capitol Hill, è ancora in testa alle preferenze dei repubblicani: il 62% lo voterebbe di nuovo contro il 20% del governatore della Florida .Trump ha definito le elezioni delcome "la battaglia finale" per l'America. "Nel 2016, ho dichiarato: io sono la tua voce. Oggi aggiungo: sono il tuo guerriero. io sono la tua giustizia. E per ...... interrotto più volte dagli applausi e dal grido '', Donald Trump ha lanciato i temi che faranno parte della sua campagna presidenziale per ile avvertito i candidati interni a non ...

Usa 2024: Trump, se sarò eletto stop a tutto l'import dalla Cina Agenzia ANSA

L'ex presidente americano, sotto inchiesta per l'assalto a Capitol Hill, è ancora in testa alle preferenze dei repubblicani: il 62% lo voterebbe di nuovo contro il 20% del governatore della Florida De ...(Adnkronos) - In un discorso infuocato di quasi due ore, Donald Trump rilancia la sua terza campagna presidenziale ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana ...