Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Sara Shaimi si sono sposati frettolosamente: lei è incinta? (Di domenica 5 marzo 2023) La notizia delle nozze imminenti tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo ha fatto impazzire i fans che hanno seguito il percorso della coppia a Uomini e Donne. Dopo anni di alti e bassi, i due hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio proprio oggi, domenica 5 marzo 2023. Ma non è tutto, perché secondo le ultime indiscrezioni social potrebbe esserci una dolce sorpresa in arrivo per la coppia. Uomini e Donne, Sonny e Sara sono in dolce attesa? A lanciare la notizia bomba è stata Deianira Marzano, rivelando sul suo profilo Instagram che, oltre al matrimonio annunciato in fretta e furia, ci sarebbe anche una dolce sorpresa in arrivo per i due.

