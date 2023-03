Uomini e Donne, Cristian Gallella replica piccato alle parole di Tara Gabrieletto: “Semina ancora odio nei miei confronti, mi auguro che…” (Di domenica 5 marzo 2023) Qualche giorno fa, Tara Gabrieletto attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. L’argomento del giorno, considerata la curiosità del popolo del web, è stato l’attuale stato sentimentale del suo ex marito Cristian Gallella (potete trovare il post cliccando QUI. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, a gennaio ha ufficializzato la sua relazione con Sofia Oranges, volto di Sport Italia. Qualche utente ha chiesto all’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi se fosse gelosa di Cristian. Tara ha ribadito di provare verso il suo ex solo indifferenza. Poche ore fa, Cristian Gallella è intervenuto sui social in merito a un ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 marzo 2023) Qualche giorno fa,attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. L’argomento del giorno, considerata la curiosità del popolo del web, è stato l’attuale stato sentimentale del suo ex marito(potete trovare il post cliccando QUI. L’ex tronista di, infatti, a gennaio ha ufficializzato la sua relazione con Sofia Oranges, volto di Sport Italia. Qualche utente ha chiesto all’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi se fosse gelosa diha ribadito di provare verso il suo ex solo indifferenza. Poche ore fa,è intervenuto sui social in merito a un ...

