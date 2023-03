Uomini e Donne, Costantino Vitagliano fa anche la Drag Queen? (Di domenica 5 marzo 2023) Costantino Vitagliano, noto volto storico di Uomini e Donne, si appresta a vivere una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo, che ha sconvolto i telespettatori che lo hanno seguito appassionatamente nel suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il modello sarà infatti protagonista del nuovo show di Alba Parietti: “Non sono una signora”, in onda su Rai 2 a partire da maggio 2023. Sarà sempre il solito oppure lo vedremo nei suoi panni da Drag Queen? Costantino Vitagliano, da tronista a Drag Queen? Durante il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, il modello è stato il sogno proibito di molte Donne, che ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023), noto volto storico di, si appresta a vivere una nuova esperienza nel mondo dello spettacolo, che ha sconvolto i telespettatori che lo hanno seguito appassionatamente nel suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il modello sarà infatti protagonista del nuovo show di Alba Parietti: “Non sono una signora”, in onda su Rai 2 a partire da maggio 2023. Sarà sempre il solito oppure lo vedremo nei suoi panni da, da tronista a? Durante il suo percorso come tronista di, il modello è stato il sogno proibito di molte, che ...

