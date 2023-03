Uomini e Donne, Claudio Sona: stoccata alla coppia gay dell'Isola dei Famosi (Di domenica 5 marzo 2023) I fan di Uomini e Donne ricorderanno senz'altro Claudio Sona primo tronista gay. Il ragazzo di Verona conquistò il pubblico con la sua spiccata sensibilità, ma dal 2016 ad oggi nessuno l'ha più visto in televisione. La sua partecipazione sul piccolo schermo terminò con la scelta di Mario Serpa, ma subito dopo l'uscita dal dating sentimentale di Maria De Filippi iniziarono i problemi. La loro storia d'amore entrò in crisi a causa di Juan Fran Sierra, l'ex compagno di Claudio, che raccontò di averlo frequentato anche durante il suo percorso da tronista. Dopo lo scandalo scoppiato, Sona tentò di rientrare in tv provando i casting dei reality come Grande Fratello Vip o L'Isola dei Famosi. Ma perchè non è mai stato scelto? In una ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 marzo 2023) I fan diricorderanno senz'altroprimo tronista gay. Il ragazzo di Verona conquistò il pubblico con la sua spiccata sensibilità, ma dal 2016 ad oggi nessuno l'ha più visto in televisione. La sua partecipazione sul piccolo schermo terminò con la scelta di Mario Serpa, ma subito dopo l'uscita dal dating sentimentale di Maria De Filippi iniziarono i problemi. La loro storia d'amore entrò in crisi a causa di Juan Fran Sierra, l'ex compagno di, che raccontò di averlo frequentato anche durante il suo percorso da tronista. Dopo lo scandalo sto,tentò di rientrare in tv provando i casting dei reality come Grande Fratello Vip o L'dei. Ma perchè non è mai stato scelto? In una ...

