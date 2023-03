Uomini e Donne, Alessandro e Ida si sono lasciati? Emergono due verità (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo le voci secondo cui la storia d’amore tra i volti noti del trono over di Uomini e Donne Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbe tutta una farsa volta a ottenere una certa popolarità, hanno cominciato a diffondersi altre voci, quelle di una crisi tra la dama bresciana e il cavaliere campano, che da tempo ormai non si mostrano più insieme sui social. Non solo perché Ida Platano, tornata sul suo profilo Instagram dopo settimane di insolita assenza, ha pubblicato un post con una frase sulla delusione. Si trattava di una frecciatina contro Alessandro Vicinanza? Dopo che il dubbio è esploso sui social, a smentire la crisi/rottura tra Alessandro e Ida è intervenuto categorico l’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni. Al contrario, all’esperta di gossip Deianira ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo le voci secondo cui la storia d’amore tra i volti noti del trono over diIda Platano eVicinanza sarebbe tutta una farsa volta a ottenere una certa popolarità, hanno cominciato a diffondersi altre voci, quelle di una crisi tra la dama bresciana e il cavaliere campano, che da tempo ormai non si mostrano più insieme sui social. Non solo perché Ida Platano, tornata sul suo profilo Instagram dopo settimane di insolita assenza, ha pubblicato un post con una frase sulla delusione. Si trattava di una frecciatina controVicinanza? Dopo che il dubbio è esploso sui social, a smentire la crisi/rottura trae Ida è intervenuto categorico l’esperto diLorenzo Pugnaloni. Al contrario, all’esperta di gossip Deianira ...

