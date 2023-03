Un’offerta irripetibile per il Samsung Galaxy S22 oggi 5 marzo (Di domenica 5 marzo 2023) Il Samsung Galaxy S22 è ancora un dispositivo su cui vale la pena spendere i propri soldi, soprattutto quando viene proposto ad un prezzo così competitivo come quello dell’offerta che stiamo per descrivervi. Il device, su eBay, è venduto al prezzo di 549,99 euro nel modello con 128GB di storage interno e nella colorazione nera. Parliamo del modello base, al minimo taglio di memoria, ma pur sempre dell’ex top di gamma in carica, che ha ancora diversi anni di aggiornamenti garantiti da parte del colosso di Seul e tanta benzina in corpo per fare molto bene nei mesi che verranno. Pensate solo a quanto costino oggi i Samsung Galaxy S23 (anche per quanto riguarda la versione standard da 128GB, che sfiora quasi i 1000 euro): ragionando in questi termini, probabilmente fareste meglio a portarvi a casa il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023) IlS22 è ancora un dispositivo su cui vale la pena spendere i propri soldi, soprattutto quando viene proposto ad un prezzo così competitivo come quello dell’offerta che stiamo per descrivervi. Il device, su eBay, è venduto al prezzo di 549,99 euro nel modello con 128GB di storage interno e nella colorazione nera. Parliamo del modello base, al minimo taglio di memoria, ma pur sempre dell’ex top di gamma in carica, che ha ancora diversi anni di aggiornamenti garantiti da parte del colosso di Seul e tanta benzina in corpo per fare molto bene nei mesi che verranno. Pensate solo a quanto costinoS23 (anche per quanto riguarda la versione standard da 128GB, che sfiora quasi i 1000 euro): ragionando in questi termini, probabilmente fareste meglio a portarvi a casa il ...

