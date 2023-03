Università della Campania, ecco la cattedra sulle regole del calcio (Di domenica 5 marzo 2023) Lunedì 6 marzo alle 11 ci saranno i massimi vertici del calcio italiano, insieme con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio“. L’insegnamento nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La lezione inaugurale della nuova cattedra dell’ateneo campano sarà costituita da un importante seminario di studi dedicato al “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. L’incontro, finalizzato a delineare i confini ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) Lunedì 6 marzo alle 11 ci saranno i massimi vertici delitaliano, insieme con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’inaugurazioneprimauniversitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delledel gioco del“. L’insegnamento nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’degli Studi“Luigi Vanvitelli”. La lezione inauguralenuovadell’ateneo campano sarà costituita da un importante seminario di studi dedicato al “Regolamento del giuoco delfra teoria e prassi”. L’incontro, finalizzato a delineare i confini ...

