Una tripletta di Brunelli espugna Manfredonia, Oliva: "Nulla è stato fatto" (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAl Palascaloria di Manfredonia lo Sporting Sala Consilina fa un passo decisivo verso la promozione in Serie A. Gli uomini di mister Fabio Oliva espugnano il palazzetto pugliese per 4-5, trascinati dal solito Brunelli che firma una tripletta. Il Vitulano Drugstore vende cara la pelle, rendendo la partita entusiasmante, ma la qualità dei gialloverdi alla lunga ha la meglio. BATTI E RIBATTI – Gara che inizia in salita per i salesi, già orfani del numero 10 Abdala. Infatti dopo i primi minuti di sostanziale equilibrio sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Fred su calcio di rigore, fischiato per fallo di mano di Volonnino. Ma da qui inizia un'altra gara per i gialloverdi con Brunelli che sale in cattedra. Prima sigla il pareggio da vero rapace ...

