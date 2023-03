Una super Fiorentina stende il Milan 2-1 (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Milan ko a Firenze. I viola si impongono 2 a 1 con i gol di Gonzalez su rigore e di Jovic, inutile la rete di Theo nel recupero. I rossoneri, a pochi giorni dal ritorno di Champions in casa del Tottenham, falliscono il sorpasso della Lazio seconda, la Fiorentina trascinata da un grande Amrabat vede l'Europa meno lontana. Italiano si affida al solito 4-3-3 e in attacco da' fiducia a Cabral mentre Pioli conferma la difesa a 3 e concede un'altra chance a a De Ketelaere: i rossoneri sono reduci da 4 successi di fila, la Viola dal 3-0 al Verona. Primo tempo di sofferenza per gli ospiti. Dopo un tentativo di Mandragora, al 9' Thiaw chiude su Ikoné lanciato in campo aperto. Al 12' Maignan sventa una punizione di Bonaventura, poi si ripete su Gonzalez ma l'occasione più clamorosa è quella che arriva al 25' quando Bonaventura calcia a colpo sicuro e il ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI -ko a Firenze. I viola si impongono 2 a 1 con i gol di Gonzalez su rigore e di Jovic, inutile la rete di Theo nel recupero. I rossoneri, a pochi giorni dal ritorno di Champions in casa del Tottenham, falliscono il sorpasso della Lazio seconda, latrascinata da un grande Amrabat vede l'Europa meno lontana. Italiano si affida al solito 4-3-3 e in attacco da' fiducia a Cabral mentre Pioli conferma la difesa a 3 e concede un'altra chance a a De Ketelaere: i rossoneri sono reduci da 4 successi di fila, la Viola dal 3-0 al Verona. Primo tempo di sofferenza per gli ospiti. Dopo un tentativo di Mandragora, al 9' Thiaw chiude su Ikoné lanciato in campo aperto. Al 12' Maignan sventa una punizione di Bonaventura, poi si ripete su Gonzalez ma l'occasione più clamorosa è quella che arriva al 25' quando Bonaventura calcia a colpo sicuro e il ...

