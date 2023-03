Una mail imbarazza Speranza: “Dati sbagliati sui posti letto” (Di domenica 5 marzo 2023) Premessa a scanso di equivoci. Da ultra-garantisti quali siamo, non faremo mai una critica giuridica a chi, nel corso di queste ore, è al centro dell’inchiesta sul Covid nella Bergamasca, avviata dalla Procura nell’aprile 2020 e conclusasi pochissimi giorni fa. Anzi, potremmo tranquillamente dire – come già ribadito su questo sito – che è l’inchiesta politica ad essere più importante rispetto a quella giudiziaria. Ovvero aspetti che – proprio per omissioni dell’esecutivo, allora il governo Conte II – hanno mostrato un Paese totalmente disorganizzato, smarrito, che navigava a vista, alla faccia del celeberrimo “siamo prontissimi”, che Conte pronunciò a fine gennaio 2020 dagli studi televisivi di Lilli Gruber. Per approfondire: Perché l’inchiesta Covid è un’idiozia Inchiesta Covid, perché “difendo” Conte e Speranza dai pm Covid, l’inchiesta politica è più importante di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 5 marzo 2023) Premessa a scanso di equivoci. Da ultra-garantisti quali siamo, non faremo mai una critica giuridica a chi, nel corso di queste ore, è al centro dell’inchiesta sul Covid nella Bergamasca, avviata dalla Procura nell’aprile 2020 e conclusasi pochissimi giorni fa. Anzi, potremmo tranquillamente dire – come già ribadito su questo sito – che è l’inchiesta politica ad essere più importante rispetto a quella giudiziaria. Ovvero aspetti che – proprio per omissioni dell’esecutivo, allora il governo Conte II – hanno mostrato un Paese totalmente disorganizzato, smarrito, che navigava a vista, alla faccia del celeberrimo “siamo prontissimi”, che Conte pronunciò a fine gennaio 2020 dagli studi televisivi di Lilli Gruber. Per approfondire: Perché l’inchiesta Covid è un’idiozia Inchiesta Covid, perché “difendo” Conte edai pm Covid, l’inchiesta politica è più importante di ...

