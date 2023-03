Un posto al sole, trame 6-10 marzo 2023: lutto a Palazzo Palladini (Di domenica 5 marzo 2023) Ad Un posto al sole, la prossima settimana di programmazione sarà interamente dedicata alla morte di Teresa, che si abbatterà come un ciclone su Otello, Silvia e tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. L'ex vigile, dopo aver appreso al telefono che sua moglie ha avuto un infarto, avrà un malore e sarà trasferito immediatamente in ospedale per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute, mentre Silvia e Michele si precipiteranno subito ad Indica. Nel frattempo, Luca sarà in procinto di lasciare Napoli, ma chiederà un incontro a Giulia. Poco dopo, a Palazzo si diffonderà la notizia della morte improvvisa di Teresa e tutti saranno molto tristi e dispiaciuti, mentre nessuno avrà il coraggio di dire la verità ad Otello per paura di una sua reazione che potrebbe compromettere anche le sue condizioni ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 marzo 2023) Ad Unal, la prossima settimana di programmazione sarà interamente dedicata alla morte di Teresa, che si abbatterà come un ciclone su Otello, Silvia e tutti gli abitanti di. L'ex vigile, dopo aver appreso al telefono che sua moglie ha avuto un infarto, avrà un malore e sarà trasferito immediatamente in ospedale per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute, mentre Silvia e Michele si precipiteranno subito ad Indica. Nel frattempo, Luca sarà in procinto di lasciare Napoli, ma chiederà un incontro a Giulia. Poco dopo, asi diffonderà la notizia della morte improvvisa di Teresa e tutti saranno molto tristi e dispiaciuti, mentre nessuno avrà il coraggio di dire la verità ad Otello per paura di una sua reazione che potrebbe compromettere anche le sue condizioni ...

