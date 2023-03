Un Paese in guerra con le biciclette (Di domenica 5 marzo 2023) Sopra le teste degli automobilisti bloccati nel traffico in direzione Milano centro, per alcuni giorni ha campeggiato beffardo uno striscione contenente una provocazione che più che prendere in giro quei lavoratori che avrebbero certamente fatto ritardo, voleva suonare come un inno al cambiamento per l’intera città: «In bici saresti già arrivato». Un drappo di otto metri, esposto sul Cavalcavia “Bussa” che sorvola i binari della Stazione Garibaldi in direzione di Piazza Gae Aulenti: quella strada non è fiancheggiata da una corsia per le biciclette, lo sono però i 293 chilometri di vie cittadine del capoluogo lombardo, e altri 186 sono previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) di Palazzo Marino. Se paragonata alle altre città capoluogo, tenendo conto della popolazione, Milano si colloca poco sopra la metà della classifica stilata dalle associazioni ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Sopra le teste degli automobilisti bloccati nel traffico in direzione Milano centro, per alcuni giorni ha campeggiato beffardo uno striscione contenente una provocazione che più che prendere in giro quei lavoratori che avrebbero certamente fatto ritardo, voleva suonare come un inno al cambiamento per l’intera città: «In bici saresti già arrivato». Un drappo di otto metri, esposto sul Cavalcavia “Bussa” che sorvola i binari della Stazione Garibaldi in direzione di Piazza Gae Aulenti: quella strada non è fiancheggiata da una corsia per le, lo sono però i 293 chilometri di vie cittadine del capoluogo lombardo, e altri 186 sono previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) di Palazzo Marino. Se paragonata alle altre città capoluogo, tenendo conto della popolazione, Milano si colloca poco sopra la metà della classifica stilata dalle associazioni ...

