'Un magistrato come Soresina servirebbe oggi' (Di domenica 5 marzo 2023) La procura ricorda l'ex aggiunto nel trigesimo della scomparsa 'Deve ispirare chi tra i più giovani si appresta al mestiere del ... Leggi su lanazione (Di domenica 5 marzo 2023) La procura ricorda l'ex aggiunto nel trigesimo della scomparsa 'Deve ispirare chi tra i più giovani si appresta al mestiere del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoReNer_azz : Ascoltatelo bene “stupidì nel farsi beccare” secondo l’uomo col riporto. E non “hanno sbagliato e commesso un reato… - andredoria99 : @mattegeo @GoldenDaveMno @nattydoctor @LeDevoteDiMaria @ScarpaRachele @LegaleMeglio Parla di stupefacenti, includen… - MauroCapozza : RT @DessiSelvaggia: @P_M_1960 Ma guarda tu che coincidenza! Tutto calcolato, come se bastasse un Magistrato x lavarsi la coscienza! Zavor… - tonigladio : RT @Sara_fromArda: Alla proiezione ci saranno state almeno 400 persone, che per una città come Ferrara non sono poche. Alla fine del film h… - Eleonor67267442 : RT @Sara_fromArda: Alla proiezione ci saranno state almeno 400 persone, che per una città come Ferrara non sono poche. Alla fine del film h… -