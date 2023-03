Un giorno da Toro (Di domenica 5 marzo 2023) 1901: Nasce a Torino Giuseppe Aliberti. Dedicherà una vita al Torino, dapprima come giocatore poi come allenatore, infine come dirigente. 1927: Nasce a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, Lino Grava, difensore granata negli anni Cinquanta. Capitano ardito, Grava entrerà nel cuore della tifoseria in virtù di un senso di appartenenza e di un orgoglio che meritano ancora oggi di essere ricordati. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 5 marzo 2023) 1901: Nasce a Torino Giuseppe Aliberti. Dedicherà una vita al Torino, dapprima come giocatore poi come allenatore, infine come dirigente. 1927: Nasce a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, Lino Grava, difensore granata negli anni Cinquanta. Capitano ardito, Grava entrerà nel cuore della tifoseria in virtù di un senso di appartenenza e di un orgoglio che meritano ancora oggi di essere ricordati. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

