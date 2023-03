Un escursionista è stato ferito da un orso in Trentino

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Attimi di terrore per unche questa mattina inaggredito eda un. L'episodio è accaduto verso le ore 8 nella zona di malga Mandriole in Val di Rabbi a circa 2.000 metri. L'uomo, il trentanovenne Alessandro Cicolini, fratello del sindaco di Rabbi, Lorenzo, stava percorrendo un sentiero assieme al suo cane e ha notato l'ad una ventina di metri in una zona impervia. Durante il tentativo di fuga, il plantigrado ha colpito l'uomo che nella caduta è andato contro un albero. Cicolini, con ferite e graffi, è riuscito a scendere verso valle e a raccontare quanto accaduto. L'uomo ètrasportato nell'ospedale 'Valli del Noce' di Cles dove molto probabilmente verra' operato. Sulla vicenda stanno indagando il Corpo ...

