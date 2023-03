Umberto Gastaldi | il prof malato e il pazzesco gesto degli alunni di 40 anni prima

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Guardare fuori da una finestra, fare quattro passi in un cortile, aspettare il pranzo e la cena, parlare con gli infermieri, offrire un caffè, alle macchinette. Certo, non è la stessa cosa di quando lo offriva ai suoi studenti, a Torino, ai tempi del liceo. Lui, ilessor: eh, sempre in giacca e cravatta, mica si scherzava con Lui. Ma adesso, tutta un'altra storia. Questa è la vita dentro una casa di riposo, una rsa, come si dice adesso. Ma l'acronimo neutro non serve a mascherare la realtà. Qui non c'è da divertirsi, ma insomma. Lui comunque non si rassegna, 82, exessore di filosofia. Ex, va bene, però sempre innamorato di quella materia che ha insegnato per tanti, cercando di farla comprendere, amare anche dai ragazzi più distratti e recalcitranti. ...