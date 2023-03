Ultime Notizie – Ucraina-Russia, ultime news: a Bakhmut continua la battaglia. Kiev: “Russi perdono 500 uomini al giorno” (Di domenica 5 marzo 2023) Si continua a combattere a Bakhmut, nell’Ucraina orientale. Secondo l’esercito di Kiev le truppe russe stanno tentando, ma fallendo, di circondare la città con Mosca che sta perdendo fino a “500 soldati al giorno” nella sua offensiva. “Le perdite dei Russi ammontano a 500 morti e feriti ogni giorno“, ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al quotidiano tedesco Bild am Sonntag, aggiungendo che Mosca considera i suoi militari “carne da macello”. Ma le cifre delle vittime non possono essere verificate in modo indipendente. La battaglia per Bakhmut è la più sanguinosa dall’inizio dell’inizio dell’invasione russa, con le forze di Mosca che cercano di conquistarla dal maggio 2022 senza riuscirci. Nella zona è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023) Sia combattere a, nell’orientale. Secondo l’esercito dile truppe russe stanno tentando, ma fallendo, di circondare la città con Mosca che sta perdendo fino a “500 soldati al” nella sua offensiva. “Le perdite deiammontano a 500 morti e feriti ogni“, ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov al quotidiano tedesco Bild am Sonntag, aggiungendo che Mosca considera i suoi militari “carne da macello”. Ma le cifre delle vittime non possono essere verificate in modo indipendente. Laperè la più sanguinosa dall’inizio dell’inizio dell’invasione russa, con le forze di Mosca che cercano di conquistarla dal maggio 2022 senza riuscirci. Nella zona è ...

