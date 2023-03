Ultime Notizie – Ucraina, media: Russia lancia bomba da 1.500 kg per prima volta (Di domenica 5 marzo 2023) La Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km. Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023) Laavrebbe utilizzato per lainuna potenteguidata del peso di 1,5 tonnellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per lainnel 2019. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, laha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km. Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B. Adnkronos, ENTD, Get ...

