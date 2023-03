Ultime Notizie – Teramo, con l’auto fuori strada: muoiono zio e nipote (Di domenica 5 marzo 2023) Incidente mortale questa sera nel piccolo centro di Pietracamela, nel Teramano, sulla provinciale 43, dove una Jeep Renegade è uscita di strada ed è rotolata nella scarpata. Le vittime sono zio e nipote, di 48 e 28 anni. Recuperate nella boscaglia, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, due donne, le loro compagne: gravemente ferite, sono state trasportate all’ospedale di Teramo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023) Incidente mortale questa sera nel piccolo centro di Pietracamela, nel Teramano, sulla provinciale 43, dove una Jeep Renegade è uscita died è rotolata nella scarpata. Le vittime sono zio e, di 48 e 28 anni. Recuperate nella boscaglia, dai Vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, due donne, le loro compagne: gravemente ferite, sono state trasportate all’ospedale di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

