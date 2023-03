Ultime Notizie – Scontro treni Grecia | migliaia in piazza davanti Parlamento Atene

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 5 marzo 2023) Aancora inquesta ad, per protestare contro il governo dopo il terribile incidente ferroviario di mercoledì scorso, costato la vita a 57 persone. Secondo la polizia greca, circa 7.500 persone si sono riuniteal– per il quinto giorno consecutivo – urlando la loro rabbia contro “il governo assassino”. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto scusa, “sia personalmente, sia a nome di tutto il governo”, ai famigliari delle vittime. “Nelladel 2023, non è possibile che duecorrano opposti sulla stessa linea e nessuno se ne accorga. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo nasconderci dietro l’errore umano”, ha scritto Mitsotakis sui social. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione