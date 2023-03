Ultime Notizie Roma del 05-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di un’apertura si continua a combattere Abat nell’ucraina orientale secondo l’esercito di chi è che le truppe russe stanno tentando ma fallendo di circondare la città con mosca che sta perdendo fino a 5 cm risultati al giorno nella sua offensiva di perdite di Lucia montano a 500 morti ha confermato il Ministro della Difesa Ucraina Aggiungendo che molta Considera i suoi militari Carne da macello le cifre di chi è che non possono essere verificati in modo eccellente ma non credo azione per la difesa di diritti umani russi Dietro le sbarre ha denunciato di recente che dei 50.000 mercenari reclutati dalla Wagner nelle prigioni sono 10.000 sono ancora al fronte a te sono morti feriti e catturati vanno disertato La Battaglia per battuta È la più sanguinosa ...