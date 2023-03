Ultime Notizie Roma del 05-03-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si chiude la missione diplomatica di Giorgia Meloni tra Asia ed Emirati Arabi da Abu Dhabi dove è volata dopo aver fatto tappa non la devi il premier si dice molto soddisfatta del viaggio entrambi bilaterali quello con il primo ministro indiano quello con il presidente emiratino Mohammed Bin zayed al nahyan Sono andati molto bene sinceramente anche oltre le mie aspettative ha detto dal colloquio con il capo di stato degli Emirati emerso un’ampia disponibilità di dare una mano nella piena volontà di recuperare un rapporto di amicizia per gli interessi nazionali dell’Italia l’incontro stampa con i giornalisti la Buddha B è stata anche l’occasione per parlare della strage di migranti venute sulle coste calabresi Intanto i mali sono stati rapiti dei dipendenti del ...