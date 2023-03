Ultime Notizie Roma del 05-03-2023 ore 10:10 (Di domenica 5 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da Francesco Vitale a Motta di Livenza Treviso di ragazzi dico una minorenne sono morte due giovani uomini sono rimasti feriti a causa dello schianto dell’auto su cui viaggiavano contro un Platano vigili del fuoco a corti dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto una BMW e ho usando cesoie divaricatori e Martinetti idraulici hanno estratti due uomini che sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM 118 è trasferito in codice rosso in ospedale o quasi Tra non molto sarà vietato per legge fumare all’aperto il provvedimento già in botta e messo a punto dei tecnici della Salute prevede che non si possa più accendere una sigaretta neo elettronica nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti così come le fermate sempre all’aperto di metro bus treni e traghetti causa al corteo per Alfredo cospito di Torino ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 marzo 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto da Francesco Vitale a Motta di Livenza Treviso di ragazzi dico una minorenne sono morte due giovani uomini sono rimasti feriti a causa dello schianto dell’auto su cui viaggiavano contro un Platano vigili del fuoco a corti dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto una BMW e ho usando cesoie divaricatori e Martinetti idraulici hanno estratti due uomini che sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM 118 è trasferito in codice rosso in ospedale o quasi Tra non molto sarà vietato per legge fumare all’aperto il provvedimento già in botta e messo a punto dei tecnici della Salute prevede che non si possa più accendere una sigaretta neo elettronica nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti così come le fermate sempre all’aperto di metro bus treni e traghetti causa al corteo per Alfredo cospito di Torino ...

