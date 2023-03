Ultime Notizie Roma del 05-03-2023 ore 08:10 (Di domenica 5 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Washington è terminata la convention repubblicana chiamata Sì qua cover ora conservati politico Action conference il momento in cui si incomincia a definire il cammino delle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali dell’anno prossimo è il protagonista della serata ovviamente ha l’ex presidente Donald Trump si sono aperti a Pechino i lavori annuali dell’assemblea nazionale del Popolo l’organo legislativo del parlamento cinese La grande sala del Popolo su piazza Tienanmen nel centro di Pechino i lavori si sono aperti con la relazione del primo ministro uscente li keqiang sul lavoro del Governo è l’ultima che anche dopo che è stato escluso dalla lista dei membri del comitato centrale del PCC a ottobre scorso li keqiang è destinato al ritiro delle cariche pubbliche a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 marzo 2023)dailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Washington è terminata la convention repubblicana chiamata Sì qua cover ora conservati politico Action conference il momento in cui si incomincia a definire il cammino delle primarie repubblicane per le elezioni presidenziali dell’anno prossimo è il protagonista della serata ovviamente ha l’ex presidente Donald Trump si sono aperti a Pechino i lavori annuali dell’assemblea nazionale del Popolo l’organo legislativo del parlamento cinese La grande sala del Popolo su piazza Tienanmen nel centro di Pechino i lavori si sono aperti con la relazione del primo ministro uscente li keqiang sul lavoro del Governo è l’ultima che anche dopo che è stato escluso dalla lista dei membri del comitato centrale del PCC a ottobre scorso li keqiang è destinato al ritiro delle cariche pubbliche a ...

