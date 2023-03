Ultime Notizie – Naufragio Crotone, proseguono ricerche dispersi: 70 i morti accertati (Di domenica 5 marzo 2023) proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi in mare dopo il Naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (Crotone). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini. Gli ultimi due ritrovamenti ieri, il primo, un bambino di 3 anni, ieri mattina e nel pomeriggio, un altro bambino, di poco più grande. I dispersi sono tra i 30 e i 40, secondo la ricostruzione dei parenti e dei superstiti. Tra cui molti bambini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023)senza sosta ledeiin mare dopo ildi domenica scorsa a Steccato di Cutro (). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta la costa. Le vittime accertate, fino a questo momento, sono 70, tra cui 16 bambini. Gli ultimi due ritrovamenti ieri, il primo, un bambino di 3 anni, ieri mattina e nel pomeriggio, un altro bambino, di poco più grande. Isono tra i 30 e i 40, secondo la ricostruzione dei parenti e dei superstiti. Tra cui molti bambini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanoInForma : Come sta Daniele Scardina, le ultime notizie sul pugile (che è ancora in coma farmacologico) - meteoredit : Ancora gelate notturne nelle aree interne e di montagna dell'Italia, temperature miti nel corso della giornata. ???… - CalcioPillole : Buonissime notizie in casa #Atalanta: #DuvanZapata è vicinissimo al rientro in gruppo. - andreastoolbox : Ucraina, ultime notizie. Bombe russe su Bakhmut. Trump: con me stop in un giorno alla guerra #ultime #Ucraina,… - matildesjt : RT @ultimoranet: UCRAINA: LE ULTIME NOTIZIE - I Russi stringono la morsa su Bakhmut, Kiev valuta una ritirata 'controllata' - Trump: se v… -