Ultime Notizie – Inchiesta covid, Crisanti: “Perizia non è atto d’accusa” (Di domenica 5 marzo 2023) “Ho semplicemente accolto l’invito della procura, la Perizia è stata consegnata più di un anno fa, è un documento tecnico-scientifico in cui la procura mi ha chiesto di ricostruire i fatti. Non è un atto d’accusa”. Così Andrea Crisanti, microbiologo e consulente della procura di Bergamo nell’Inchiesta sul covid che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di nomi eccellenti come l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts. Crisanti ribadisce “che è stato un errore non capire che con i dati di Vo’, bisognava chiudere tutta la Lombardia. L’ho detto in un’intervista del 26 febbraio 2020”, ha spiegato ospite della trasmissione ‘Mezz’ora in più’. “Mai come ora mi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023) “Ho semplicemente accolto l’invito della procura, laè stata consegnata più di un anno fa, è un documento tecnico-scientifico in cui la procura mi ha chiesto di ricostruire i fatti. Non è un”. Così Andrea, microbiologo e consulente della procura di Bergamo nell’sulche ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di nomi eccellenti come l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts.ribadisce “che è stato un errore non capire che con i dati di Vo’, bisognava chiudere tutta la Lombardia. L’ho detto in un’intervista del 26 febbraio 2020”, ha spiegato ospite della trasmissione ‘Mezz’ora in più’. “Mai come ora mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, russi usano super-bomba. #Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale». ?? #Tajani: «Vogliamo scongiurare… - MarianamariL1 : RT @TurciLinda: Ultime notizie... Ahimè... #BarisArduc #AlparslanBüyükSelçuklu #kayrazabci - Rosaria762 : RT @TurciLinda: Ultime notizie... Ahimè... #BarisArduc #AlparslanBüyükSelçuklu #kayrazabci - ennatrasporti : Palermo - Sistema antincendio Sicilia: Ass. Pagana “Chiesti alla ditta 35 milioni di danni per la perdita del finan… - QdSit : Almaviva, ex operatori 1500 di nuovo in piazza: protesta davanti la Regione Siciliana -