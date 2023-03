Ultime Notizie – Elezioni Usa 2024, Trump rilancia: “Solo io posso evitare Terza guerra mondiale” (Di domenica 5 marzo 2023) In un discorso infuocato di quasi due ore, Donald Trump rilancia la sua Terza campagna presidenziale ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt’altro che finita. “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“, ha detto parlando a conclusione della Cpac, la convention repubblicana a Washington. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”. L’ex presidente, in abito scuro, camicia bianca e cravatta rossa, ha anche tornato a dire di essere “l’unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese”. E si è definito l'”unico candidato in grado di evitare la Terza guerra mondiale”. “Avremo la Terza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 5 marzo 2023) In un discorso infuocato di quasi due ore, Donaldla suacampagna presidenziale ripartendo dai temi del 2016, sottolineando che la minaccia alla democrazia americana è tutt’altro che finita. “Cacceremo Joe Biden dalla Casa Bianca, dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato“, ha detto parlando a conclusione della Cpac, la convention repubblicana a Washington. “Siamo un Paese in declino, ma non saremo mai un Paese socialista”. L’ex presidente, in abito scuro, camicia bianca e cravatta rossa, ha anche tornato a dire di essere “l’unico presidente a non avere guerre e sotto il quale la Russia non ha preso alcun Paese”. E si è definito l'”unico candidato in grado dila”. “Avremo la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Ultimo treno per l’Europa. Mou rilancia Abraham - TuttoASRoma : Non è il momento di coltivare dubbi - ilmeteoit : #Meteo: #Prossime #Ore, ultime piogge su 3 regioni, ma è in arrivo un cambiamento importante - NotizieVirgilio : ?? Guerra in Ucraina, la diretta: i russi stringono d'assedio Bakhmut - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Si stringe assedio russo su Bakhmut, le truppe avanzano. LIVE -