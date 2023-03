Ultime notizie Calcio Estero: Barcellona, addio tiki taka? Chelsea, addio Stamford Bridge! (Di domenica 5 marzo 2023) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Barcellona, Xavi abbandona il tiki-taka Il Barcellona di Xavi sembra aver preso una nuova strada rispetto a quello di Guardiola: meno palleggio e contro il Real Madrid solo il 35% di possesso palla Chelsea, Stamford Bridge verso la demolizione, al suo posto il nuovo stadio Il Chelsea si vuole rifare il look: Stamford Bridge verrà abbattuto, al suo posto sorgerà un nuovo stadio. Liverpool, a fine stagione Firmino lascerà il club: i dettagli Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine di questa stagione: il brasiliano pronto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24, Xavi abbandona ilIldi Xavi sembra aver preso una nuova strada rispetto a quello di Guardiola: meno palleggio e contro il Real Madrid solo il 35% di possesso pallaBridge verso la demolizione, al suo posto il nuovo stadio Ilsi vuole rifare il look:Bridge verrà abbattuto, al suo posto sorgerà un nuovo stadio. Liverpool, a fine stagione Firmino lascerà il club: i dettagli Roberto Firmino lascerà il Liverpool al termine di questa stagione: il brasiliano pronto ...

