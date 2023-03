Ufc 285, Jon Jones vs Cyril Gane in tv: orario, streaming e main card (Di domenica 5 marzo 2023) L’attesa sta per finire: Jon Jones è pronto a tornare sull’ottagono per sfidare Cyril Gane in uno degli eventi più attesi dagli appassionati di arti marziali miste. L’evento inizierà alle 04:00 del mattino di domenica 5 marzo, ma per il main event bisognerà aspettare intorno alle 06:00. Dopo una pausa forzata di oltre tre anni per via di una positività ad una sostanza proibita, Jones è pronto a contendere a Gane la cintura della divisione pesi massimi, lasciata vacante da Francis Ngannou dopo la rescissione contrattuale con la UFC. Questo è lo spettacolo di Ufc 285: una star che lascia e una che si riprende il suo posto. Con Cyril Gane che spera di mettere i bastoni tra le ruote ad uno dei più grandi atleti delle mma di tutti i tempi. L’evento potrà ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) L’attesa sta per finire: Jonè pronto a tornare sull’ottagono per sfidarein uno degli eventi più attesi dagli appassionati di arti marziali miste. L’evento inizierà alle 04:00 del mattino di domenica 5 marzo, ma per ilevent bisognerà aspettare intorno alle 06:00. Dopo una pausa forzata di oltre tre anni per via di una positività ad una sostanza proibita,è pronto a contendere ala cintura della divisione pesi massimi, lasciata vacante da Francis Ngannou dopo la rescissione contrattuale con la UFC. Questo è lo spettacolo di Ufc 285: una star che lascia e una che si riprende il suo posto. Conche spera di mettere i bastoni tra le ruote ad uno dei più grandi atleti delle mma di tutti i tempi. L’evento potrà ...

