Ufc 285 | Jon Jones torna ed è re dei pesi massimi | Gane battuto per sottomissione al 1° round

(Di domenica 5 marzo 2023) È durato due minuti e quattro secondi il main event di Ufc 285. Tanto è bastato a Jonper battere perCyrile conquistare la cintura dei, lasciata vacante da Francis Ngannou, fresco di rescissione. E per una star che se ne va, ce n’è una che. Ed è la più lucente e controversa della storia delle mma. Fermo da tre anni per via della positività ad una sostanza proibita,riporta sull’ottagono quel talento fuori dal comune che forse gli consente di strappare (quasi) all’unanimità il titolo morale di più grande di tutti i tempi. Ventisette le vittorie in carriera. Nelle arti marziali miste ha sempre vinto, tranne due volte: una sconfitta per squalifica (gomitata illegale) e un no contest contro il rivale di sempre Cormier ...

Il video con gli highlights dell'incontro tra Jon Jones e Ciryl Gane di, valido per il titolo della divisione pesi massimi. Match senza storia, quello andato in scena a Las Vegas, dove Jones, al rientro nell'ottagono dopo tre anni di assenza forzata per la ...Jake Gyllenhaal ha voluto girare una scena de Il duro del Road House , remake del cult con Patrick Swayze, durante le presentazioni di, grande evento della Ultimate Fighting Championship , nota federazione di arti marziali miste. L'attore si è presentato in scena come un vero e proprio combattente, ottenendo il verdetto ...Jon Jones contro Cyril Gane. Una sfida attesissima, che sancisce il ritorno indel 35enne statunitense, atleta discusso, ma considerato all'unanimità una delle leggende delle Mma mondiali.inizierà alle 04:00 (orario italiano) del mattino di domenica 5 marzo, mentre il main event tra Jon Jones e Cyril Gane dovrebbe avere luogo intorno alle 06:00. Jon Jones non combatte da tre ...

Ufc 285, come seguire Jon Jones vs Cyril Gane in tv: orario, streaming e main card. Ecco il programma dell'evento ...