Ucraina, Tajani: "Convinciamo la Russia a venire a più miti consigli e sedersi a un tavolo" (Di domenica 5 marzo 2023) Sono le parole del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani a Tgcom24. 'Tutti quanti lavoriamo per raggiungere l'obiettivo della pace. Vogliamo scongiurare assolutamente qualsiasi rischio, anche ...

Ucraina, Tajani: "Convinciamo la Russia a venire a più miti consigli e sedersi a un tavolo" Naturalmente la pace, per quanto ci riguarda, significa una pace che preveda non la sconfitta dell'Ucraina, ma il ritiro delle truppe russe'. Sono le parole del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari Naturalmente la pace, per quanto ci riguarda, significa una pace che preveda non la sconfitta dell'Ucraina, ma il ritiro delle truppe russe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a ... Tajani a Tgcom24: "Italia protagonista nel mondo" La presenza del presidente del parlamento europeo Metsola in Ucraina, a Leopoli, rafforza la posizione dell'Europa e anche dell'Italia', ha aggiunto Tajani. Leggi Anche Emirati Arabi, Giorgia Meloni ... Convincere Mosca a fare di più per risolvere la crisi ucraina. Nel palazzo presidenziale di Abu Dhabi, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani consegnano quest'appello allo ...