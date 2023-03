Ucraina: 'superbomba' da 1500kg a Chernihiv. Raid a Kherson, morti una donna e due bimbi (Di domenica 5 marzo 2023) Le truppe russe hanno utilizzato una nuova potentissima bomba: lo scrive un media ucraino, Defence Express. La bomba guidata, presentata per la prima volta a un evento fieristico dedicato alle armi russe... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 marzo 2023) Le truppe russe hanno utilizzato una nuova potentissima bomba: lo scrive un media ucraino, Defence Express. La bomba guidata, presentata per la prima volta a un evento fieristico dedicato alle armi russe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | I russi - riportano alcuni media - hanno usato per la prima volta una nuova potente bomba per colpire obi… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Media: “Mosca ha usato una nuova superbomba da 1,5 tonnellate”. Allarme antiaereo a Kherson - MediasetTgcom24 : Media, russi usano superbomba da 1.500 kg per prima volta #ucraina #russia #5marzo - DanielaGullotta : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I russi - riportano alcuni media - hanno usato per la prima volta una nuova potente bomba per colpire obiettivi… - ilgiornale : I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina la potente bomba planante PAB-1500B guidata del peso di 1,5 tonne… -