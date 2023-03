Ucraina | super - bomba russa per colpire obiettivi protetti Raid su Bakhmut

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, russi usano super-bomba. #Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale». ?? #Tajani: «Vogliamo scongiurare… - Roky99760738 : RT @Gianl1974: 1/2 ???? A costo dei super sforzi delle forze armate ucraine, la situazione vicino a Bakhmut è stata stabilizzata dalla strada… - PietroZ28203454 : Il Sole 24 ORE: Ucraina, russi usano super-bomba. Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale». - TarassFeett : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, russi usano super-bomba. #Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale». ?? #Tajani: «Vogliamo scongiurare il rischi… - Andrea_V_73 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, russi usano super-bomba. #Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale». ?? #Tajani: «Vogliamo scongiurare il rischi… -

- I russi hanno usato per la prima volta inuna nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ...2023 - 03 - 05 08:57:32 Russia usa bomba da 1.500 kg per la prima volta I russi hanno usato per la prima volta inuna nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per ......per la prima volta superbomba da 1500 kg Intanto i russi hanno usato per la prima volta in... Ilordigno è la bomba planante PAB - 1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019 ; ...

Ucraina, russi usano super-bomba. Trump: «Eviterò la terza guerra mondiale» Il Sole 24 ORE

Secondo il sito ucraino specializzato nel settore dell’industria militare Defense Express, nella regione ucraina di Chernihiv sarebbero stati ritrovati i resti della UPAB-1500 – Mostrata per la prima ...Le perdite russe ammontano fino a 500 soldati morti e feriti ogni giorno nella battaglia per la conquista della città strategica di Bakhmut, nell'Ucraina orientale: lo ha detto al domenicale tedesco ...