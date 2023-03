Ucraina, secondo i media Mosca avrebbe usato una nuova superbomba da più di una tonnellata: “Usata a Chernihiv” (Di domenica 5 marzo 2023) I russi hanno usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. L’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di altitudine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) I russi hannoper la prima volta inunapotente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale: lo riporta il sito Defense Express, che cita fonti anonime. Si tratta della bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. L’ordigno è statoqualche settimana fa nella regione di, nel nord dell’. Non si conosce quale sia stato l’obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40 cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di altitudine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

