(Di domenica 5 marzo 2023) Ci sarà la pace in? Sì. Ma non dopo la capitolazione di Kiev come pretendee come pretendono i suoi propagandisti. Qualsiasiper porre fine alla guerra inpotrà ...

E quando il giornalista gli ha chiesto se intenda incoraggiare l'a prendere in considerazione un accordo di questo tipo,ha risposto: "Abbiamo detto (all') che può entrare a far ...... nella regione di Dnipropetrovsk, nell'meridionale: lo ha reso noto su Telegramm il capo ... Biden e'hanno ribadito il loro impegno a imporre costi alla Russia per la sua aggressione per ...... Ursula von der Leyen a Meseberg, nei pressi di Berlino, con il cancelliere Olaf. 'Voleva sostiruire il governo ucraino con uno filorusso. Voleva impedire il cammino dell'verso l'Ue, e ...

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha di nuovo respinto la possibilità che la Cina fornisca alla Russia armi da impiegare nella ...Dagli Stati Uniti al Regno Unito, dalla Germania alla Polonia: numerosi governi stanno rifornendo di armi pesanti l'Ucraina. Ma c'è chi ha manifestato prudenza, perché il rischio è di provocare ...