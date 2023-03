Ucraina-Russia, a Bakhmut battaglia senza fine: “E’ l’inferno” (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ogni ora a Bakhmut è come l’inferno”. Le parole di Volodymyr Nazarenko, un vicecomandante della Guardia nazionale Ucraina, descrivono il quadro a Bakhmut, la città diventata da settimane il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia. “Il nemico ha ottenuto successi a nord e a nordest di Bakhmut una settimana fa. I soldati Ucraina stanno rispondendo. Negli ultimi giorni, la linea del fronte è stata stabilizzata grazie ai nostri sforzi”, dice all’emittente Kyiv24. Nell’area del villaggio di Ivanivske, a sudovest di Bakhmut, “la strada che collega Kostiantynivka a Bakhmut è sotto il controllo delle forze ucraine, che stanno ottenendo il risultato con sforzi enormi”. Secondo Nazarenko, le truppe russe ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ogni ora aè come”. Le parole di Volodymyr Nazarenko, un vicecomandante della Guardia nazionale, descrivono il quadro a, la città diventata da settimane il fulcro della guerra tra. “Il nemico ha ottenuto successi a nord e a nordest diuna settimana fa. I soldatistanno rispondendo. Negli ultimi giorni, la linea del fronte è stata stabilizzata grazie ai nostri sforzi”, dice all’emittente Kyiv24. Nell’area del villaggio di Ivanivske, a sudovest di, “la strada che collega Kostiantynivka aè sotto il controllo delle forze ucraine, che stanno ottenendo il risultato con sforzi enormi”. Secondo Nazarenko, le truppe russe ...

