Ucraina: Mosca usa la superbomba. Kiev: "La Russia sta finendo le risorse". Piloti in America per addestramento con F-16 (Di domenica 5 marzo 2023) una nuova minaccia si abbatte sull'Ucraina: il suo nome è UPAB-1500B, potente bomba planante dal peso di 1,5 tonnellate progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. L'ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, hanno riferito fonti del portale ucraino Defense Express L'articolo proviene da Firenze Post.

