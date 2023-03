Ucraina, media: Russia lancia superbomba da 1.500 kg per prima volta (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia avrebbe utilizzato per la prima volta in Ucraina una potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per la prima volta in Russia nel 2019. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km. Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Laavrebbe utilizzato per lainuna potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate. Lo riporta il sito Defense Express, spiegando che si tratta dell’ordigno UPAB-1500B, mostrato per lainnel 2019. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km. Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B. L'articolo proviene da Italia Sera.

