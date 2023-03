Ucraina, Kiev conferma: "Russia ha lanciato superbomba" (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) - Kiev ha confermato la notizia secondo cui la Russia ha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate contro l'Ucraina. Ad affermarlo il portavoce dell'Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda: "Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi". A dare la notizia era stato il Defense Express. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un'altezza di 14 km. Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) -hato la notizia secondo cui laha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate contro l'. Ad affermarlo il portavoce dell'Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda: "Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi". A dare la notizia era stato il Defense Express. Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un'altezza di 14 km. Secondo ...

