Ucraina: il capo della Wagner mostra bare di soldati di Kiev (Di domenica 5 marzo 2023) "Stiamo inviando a casa un'altra spedizione di saldati ucraini. Hanno combattuto con coraggio e sono morti. Ecco perche' l'ultimo camion li riportera' in patria". Cosi' Yevgeny Prigozhin, il capo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) "Stiamo inviando a casa un'altra spedizione di saldati ucraini. Hanno combattuto con coraggio e sono morti. Ecco perche' l'ultimo camion li riportera' in patria". Cosi' Yevgeny Prigozhin, ildel ...

Maumol : La guerra in Ucraina non garantisce i risultati sperati dal capo del Cremlino e così la Russia cerca una espansione… - GiovaQuez : Santoro: "Quello che stiamo facendo in Ucraina è sbagliato. La risposta di Zelensky a Berlusconi è molto banale, un… - qnazionale : Inferno a Bakhmut. Il capo della Wagner: 'Se ci ritiriamo perdiamo la guerra' - PaulaDeSimone74 : Il capo di Wagner: «Se ci ritiriamo da Bakhmut, Kiev vince la guerra. E il Cremlino darà la colpa a noi» - Il video - pivamarialucia : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina Il generale #MarkMilley. capo di stato maggiore #USA: 'È molto, m…