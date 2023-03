Ucraina: i russi sganciano la super bomba, Kiev chiede i caccia F-16 (Di domenica 5 marzo 2023) In Ucraina, mentre continua la battaglia di Bakhmut, una nuova minaccia si materializza: una bomba mai vista finora. I russi avrebbero sganciato nella regione di Chernihiv la UPAB-1500B, potente bomba planante dal peso di 1,5 tonnellate per colpire obiettivi protetti fino a 40 chilometri di distanza. E questo grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Si tratterebbe dell’ennesimo segnale che a Mosca sono pronti a usare ogni mezzo per raggiungere gli obiettivi della loro “operazione militare speciale” in Ucraina. Militari ucraini a Bakhmut il 3 marzo 2023. Foto Ansa/Carlo OrlandiL’avvertimento dell’oligarca Secondo il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, la russia però è a corto di risorse. E non sarà in grado di sostenere ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) In, mentre continua la battaglia di Bakhmut, una nuova minaccia si materializza: unamai vista finora. Iavrebbero sganciato nella regione di Chernihiv la UPAB-1500B, potenteplanante dal peso di 1,5 tonnellate per colpire obiettivi protetti fino a 40 chilometri di distanza. E questo grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Si tratterebbe dell’ennesimo segnale che a Mosca sono pronti a usare ogni mezzo per raggiungere gli obiettivi della loro “operazione militare speciale” in. Militari ucraini a Bakhmut il 3 marzo 2023. Foto Ansa/Carlo OrlandiL’avvertimento dell’oligarca Secondo il capo dell’intelligence militare di, Kyrylo Budanov, laa però è a corto di risorse. E non sarà in grado di sostenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione in Ucraina dopo i prossimi tre m… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I russi - riportano alcuni media - hanno usato per la prima volta una nuova potente bomba per colpire obi… - putino : Nuovo aggiornamento dell'intelligence militare britannica sulla situazione in Ucraina - 5 marzo 2023. Alla fine di… - eghel_federico : @ierogamos Combatte contro i Russi in Siria e in Ucraina. È un prodotto del Pakistan per conto degli USA. - Stebox2 : RT @dottorbarbieri: ?????????? I russi avrebbero usato per la prima volta in Ucraina una nuova potente bomba planante guidata del peso di 1,5 to… -