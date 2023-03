Ucraina, attacco missilistico a Zaporizhzhia: sale a 13 il bilancio delle vittime. Colpito un edificio residenziale, i soccorritori al lavoro (Di domenica 5 marzo 2023) È salito a 13 il bilancio dei morti dell’attacco missilistico russo lanciato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sulla città di Zaporizhzhia, che ha Colpito un condominio di cinque piani: lo annuncia su Facebook il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina, come riportano i media nazionali, ricordando che tra le vittime c’è anche un bambino di otto mesi. Sono in corso i lavori di pulizia dell’area colpita dal bombardamento: i servizi comunali hanno rimosso più di 853 tonnellate di macerie e detriti di costruzione. Gli psicologi del Servizio di emergenza statale hanno fornito assistenza a 100 residenti dell’edificio e ai parenti delle vittime. I dipendenti del Servizio di emergenza statale hanno salvato 11 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) È salito a 13 ildei morti dell’russo lanciato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sulla città di, che haun condominio di cinque piani: lo annuncia su Facebook il Servizio di emergenza statale dell’, come riportano i media nazionali, ricordando che tra lec’è anche un bambino di otto mesi. Sono in corso i lavori di pulizia dell’area colpita dal bombardamento: i servizi comunali hanno rimosso più di 853 tonnellate di macerie e detriti di costruzione. Gli psicologi del Servizio di emergenza statale hanno fornito assistenza a 100 residenti dell’e ai parenti. I dipendenti del Servizio di emergenza statale hanno salvato 11 ...

