Tuttosport – Nzola si ferma sul palo, altro pari per Semplici (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 16:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Un punto che fa morale più che classifica. Spezia e Verona non vanno oltre lo 0-0 nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 25esima giornata di Serie A. Un risultato che lascia praticamente immutate le posizioni di classifica delle due squadre, con lo Spezia quartultimo con 21 punti a +4 proprio sugli scaligeri. Un risultato che tutto sommato rispecchia l’andamento della gara, con lo Spezia più manovriero e il Verona più pericoloso in contropiede. Nel primo tempo, l’occasione migliore è per i padroni di casa con Nzola che tutto solo davanti a Perilli spedisce il pallone sul fondo. Nella ripresa, clamorosa la chance fallita in contropiede dal Verona con Kallon che si presenta da solo davanti a Dragowski bravissimo a chiudere lo specchio della porta in uscita disperata. Spezia ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 16:25:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: Un punto che fa morale più che classifica. Spezia e Verona non vanno oltre lo 0-0 nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 25esima giornata di Serie A. Un risultato che lascia praticamente immutate le posizioni di classifica delle due squadre, con lo Spezia quartultimo con 21 punti a +4 proprio sugli scaligeri. Un risultato che tutto sommato rispecchia l’andamento della gara, con lo Spezia più manovriero e il Verona più pericoloso in contropiede. Nel primo tempo, l’occasione migliore è per i padroni di casa conche tutto solo davanti a Perilli spedisce il pallone sul fondo. Nella ripresa, clamorosa la chance fallita in contropiede dal Verona con Kallon che si presenta da solo davanti a Dragowski bravissimo a chiudere lo specchio della porta in uscita disperata. Spezia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Udinese-Spezia, Semplici: 'Nzola? Parlano i numeri. Abbiamo un difensore dal grande futuro' - infoitsport : Tuttosport: Le cose Semplici con questo Nzola - tuttosport : ? #Nzola e i gol per la salvezza dello #Spezia ??? Contro l'#Udinese torna titolare e segna una doppietta ?? Il… - Luxgraph : Spezia, Nzola e i gol per la salvezza: il Torino osserva per il futuro - Luxgraph : Udinese-Spezia, Semplici: 'Nzola? Parlano i numeri. Abbiamo un difensore dal grande futuro' -