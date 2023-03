Tuttosport – “Non pensavamo al Tottenham” Su De Ketelaere…

(Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 01:35:56 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: FIRENZE – “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità e energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, malgrado il rigore e l’occasione per pareggiare. Primo tempo non interpretato bene e questo ci ha penalizzato“. Stefano Pioli ha commentato così la brutta sconfitta del suo Milan contro la Viola ai microfoni di Sky. “No no no, non è stato assolutamente questo. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perchéal. Non abbiamo mai pensato al. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo. A Londra sarà una partita diversa, da dentro o fuori, perché non conta la partita di stasera. Sono due squadre che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo_Bargiggia : Davvero un bel quadro edificante. Se le accuse che arrivano dall'interno della @juventusfc stessa saranno provate e… - mirkonicolino : Su #Tuttosport un approfondimento su #Chinè e alcune sue valutazioni sbagliate, oltre il celeberrimo 'la #Juve ha f… - tuttosport : 'Sappiamo che i punti si fanno la domenica. Il campionato non si vince con le pole, è importante prepararsi per le… - BluesRunner2 : @luke_thecib @MTheo97 @Ruttosporc @tuttosport Nel servizio delle Iene si vede solo il VAR che parla con l'AVAR non… - GIBErNELLO : @Marco13111975 @ChissaSonoChi @rolex65 @Paolo_Bargiggia @juventusfc @tuttosport @guido_vaciago Non sta sprecare umb… -

I rossoneri perdono 2 - 1 in casa della Fiorentina nell'ultimo anticipo del sabato, un risultato cherende l'esatta risonanza dei meriti dei padroni di casa . I viola danno continuità al successo ...abbiamo avuto nessuno problema. Eravamo in lotta per la pole, che per noi è stata una sorpresa,ce lo aspettavamo dopo i test e dopo le libere, che per noi erano state difficili. Invece ...Sainz in vista della gara in Bahrain "Alla fine, in gara farà la differenza il degrado: il Bahrain è una pista complicata da questo punto di vista e sappiamo che il degradoè il punto di forza ...

A chi non piace più questo calcio Tuttosport

Non basta in pieno recupero il gol di Theo Hernandez ai rossoneri che si fermano in campionato dopo tre vittorie di fila ...(ANSA) - LECCE, 04 MAR - Prima della consueta conferenza della vigilia di campionato del tecnico del Lecce Marco Baroni, è intervenuto il presidente del club Saverio Sticchi Damiani, che ha ricostruit ...