Tutti volano dappertutto, per motivi diversi, molti di ordine economico (Di domenica 5 marzo 2023) La settimana che si è appena conclusa ha fatto registrare diversi colpi messi a segno non solo da parte di ministri del governo italiano, ma anche di esponenti dei governi di altri paesi membri della EU e di essa stessa. C'è stata una serie di spostamenti da ovest verso est, da nord a sud e ancora oltre oceano, concentrati Tutti nel giro di poche ore. Procedendo con ordine, la Premier dalla chioma color chiaro di luna, di ritorno da New Delhy ha fatto tappa a Abu Dhabi, capitale della RAU, Emirati Arabi Uniti. Lì ha continuato a ricucire lo strappo tra questa e quella realtà politica che si era prodotto vigente il governo Conte. Già Draghi aveva iniziato a rammendarlo, proseguendo finché gli è stato possibile. La signora Capo del Governo è stata ricevuta dal ministro per l'industria della RAU, lo sceicco Al Jabed, con il quale è ...

