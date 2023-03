Turismo, è allarme per la carenza di personale (Di domenica 5 marzo 2023) ”La questione della mancanza di personale nel Turismo ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna”. Lo dice Vittorio Messina, presidente di AssoTurismo Confesercenti, commentando i dati diffusi dall’associazione. ”Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come AssoTurismo Confesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private”. “E’ necessario risolvere – evidenzia il presidente di AssoTurismo – anche il problema della mobilità dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) ”La questione della mancanza di personale nelha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Così è impossibile gestire i picchi di attività, in particolare in alcune aree come la riviera romagnola. Ma problemi si riscontrano anche in Sicilia e in Sardegna”. Lo dice Vittorio Messina, presidente di AssoConfesercenti, commentando i dati diffusi dall’associazione. ”Abbiamo bisogno di trovare una soluzione, anche utilizzando le risorse del Pnrr. Servono politiche attive, ora quasi del tutto assenti: come AssoConfesercenti abbiamo stretto con Adecco un’alleanza contro il mismatch, ma non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private”. “E’ necessario risolvere – evidenzia il presidente di Asso– anche il problema della mobilità dei ...

