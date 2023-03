Tunisia: opposizione in piazza nonostante divieti a manifestare (Di domenica 5 marzo 2023) Un migliaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno sfidato il divieto di manifestare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) Un migliaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno sfidato il divieto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viperagentile9 : La Tunisia scaccia gli immigrati illegali africani - bx1ale_cia : RT @Mainaxcs: È esilarante la perfezione geometrica delle inversioni a U della Meloni da opposizione a governo. Sui soldi alla Tunisia perd… - Mainaxcs : È esilarante la perfezione geometrica delle inversioni a U della Meloni da opposizione a governo. Sui soldi alla Tu… - Profilo3Marco : RT @romatoday: 10 notizie dal mondo che non sono finite in prima pagina - Today_it : 10 notizie dal #mondo che non sono finite in prima pagina -

Tunisia: opposizione in piazza nonostante divieti a manifestare Da inizio febbraio sono stati arrestati in Tunisia una ventina di esponenti della politica, dei ... hanno preso di mira figure politiche di spicco dell'opposizione e del partito islamico conservatore ... Smentite le bufale sui soccorsi: da gennaio salvati 9mila migranti I principali punti di partenza si confermano Libia e Tunisia, paesi nei quali gli 007 hanno individuato le reti dei trafficanti di esseri umani che organizzano i viaggi in mare attraverso veri e ... Con gli Emirati un possibile piano di pace per l'Ucraina "L'opposizione che chiede dimissioni non fa notizia. Occorre fermare le partenze illegali per ...come la stabilizzazione della Libia e la risoluzione delle difficoltà finanziarie della Tunisia, due ... Da inizio febbraio sono stati arrestati inuna ventina di esponenti della politica, dei ... hanno preso di mira figure politiche di spicco dell'e del partito islamico conservatore ...I principali punti di partenza si confermano Libia e, paesi nei quali gli 007 hanno individuato le reti dei trafficanti di esseri umani che organizzano i viaggi in mare attraverso veri e ..."L'che chiede dimissioni non fa notizia. Occorre fermare le partenze illegali per ...come la stabilizzazione della Libia e la risoluzione delle difficoltà finanziarie della, due ... Tunisia: opposizione in piazza nonostante divieti a manifestare Agenzia ANSA Tunisia: opposizione in piazza nonostante divieti a manifestare Un migliaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno sfidato il divieto di manifestare ... Smentite le bufale sui soccorsi: da gennaio salvati 9mila migranti Dal primo gennaio al 3 marzo sono circa novemila i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, oltre 55 ... Un migliaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno sfidato il divieto di manifestare ...Dal primo gennaio al 3 marzo sono circa novemila i migranti tratti in salvo nelle operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera, oltre 55 ...