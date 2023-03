Tumore scambiato per ulcera: papà di due bimbi muore dopo 200 ore di Pronto soccorso (Di domenica 5 marzo 2023) . Un padre di due figli di 47 anni è morto dopo aver trascorso circa 200 ore in Pronto soccorso con una “ulcera allo stomaco” che si è rivelata essere un Tumore allo stadio terminale. Il Tumore scambiato per ulcera Un padre di due figli di 47 anni è morto dopo aver trascorso circa 200 ore in Pronto soccorso con una “ulcera allo stomaco” che si è rivelata essere un Tumore allo stadio terminale. Danny Johnston è deceduto il 17 febbraio, appena un mese dopo che gli era stato diagnosticato un cancro, ha detto la moglie in lutto Charlene, 37 anni. Il giovane papà era entrato e uscito dal Countess of Chester Hospital con sintomi tra cui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) . Un padre di due figli di 47 anni è mortoaver trascorso circa 200 ore incon una “allo stomaco” che si è rivelata essere unallo stadio terminale. IlperUn padre di due figli di 47 anni è mortoaver trascorso circa 200 ore incon una “allo stomaco” che si è rivelata essere unallo stadio terminale. Danny Johnston è deceduto il 17 febbraio, appena un meseche gli era stato diagnosticato un cancro, ha detto la moglie in lutto Charlene, 37 anni. Il giovaneera entrato e uscito dal Countess of Chester Hospital con sintomi tra cui ...

