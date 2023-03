Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor (Di domenica 5 marzo 2023) Il marchio del levriero, colpito anche da problemi logistici, cerca il rilancio. Dimissioni del cda: aperta una procedura di ricomposizione al Tribunale di Milano Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 marzo 2023) Il marchio del levriero, colpito anche da problemi logistici, cerca il rilancio. Dimissioni del cda: aperta una procedura di ricomposizione al Tribunale di Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alpj90 : RT @sole24ore: Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor - UfficialeY : RT @sole24ore: Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor - TendenzaMercati : RT @sole24ore: Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor - ilovegossip5 : RT @sole24ore: Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor - FilippoGiov : RT @sole24ore: Trussardi in crisi finisce nel radar dei competitor -